Emlak Konut Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükseldi

Üçüncü Edirne Bileti, Emlak Konut’un!



Dengede geçen bir ilk yarının ardından @emlakkonutsk ikinci yarıya hızlı bir giriş yaptı ve @botas_spor karşısında 86-64’lük skorla kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.#INGKadınlarTürkiyeKupası2025 pic.twitter.com/PAzNJxkKwt