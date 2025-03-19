Emlak Konut Türkiye Kupası'nda dörtlü finale yükseldi

Emlak Konut
Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Emlak Konut sahasında BOTAŞ'ı 86-64 yenerek yarı finale kaldı. Emlak Konut'ta Macaulay 27, Thomas 17 ve Park 15 sayıyla galibiyette kritik rol oynadı.
Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Emlak Konut, BOTAŞ'ı 86-64 yenerek dörtlü finale yükseldi.
Oyuncuları sayıları:
Emlak Konut:
Thomas 17, Sehernaz Çidal 2, Macaulay 27, Parks 15, Gueye 12, Gamze Takmaz 2, Ceren Akpınar 2, İnci Güçlü 2, Berfin Sertoğlu 7, Nur Nihan Dabakoğlu
BOTAŞ:
Işık Su Güven 5, Gülşah Duman Bıçakçı 8, Dantas 25, Cave 8, Allen 10, Rana Uçar, Büşra Akbaş 5, Melike Yalçınkaya, Buket Ünal, Melis Dilara Lafatan, Jump 3
Periyot sonuçları:
1. periyot: 21-23
Devre: 40-42
3. periyot: 61-53
#Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası
#Emlak Konut
#BOTAŞ