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Anadolu Efes 102-83 Mersin Spor Maç Özeti (VİDEO)

Anadolu Efes 102-83 Mersin Spor Maç Özeti (VİDEO)

21:1517/03/2025, Pazartesi
AA
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Shane Larkin 15 sayıyla oynadı.
Shane Larkin 15 sayıyla oynadı.

Basketbol Süper Ligi'nin 21'nci haftasının son maçında Anadolu Efes sahasında Mersin Spor'u 102-83 mağlup etti. Karşılaşmanın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Basketbol Süper Ligi'nin 21'nci haftasının kapanış maçında Anadolu Efes, Mersin Spor'u ağırladığı maçtan 102-83 galip ayrıldı.


Karşılıklı basketlerle geçilen ilk periyodu 22-19 önde kapatan ev sahibi ekip, özellikle Shane Larkin'in etkili oyunuyla soyunma odasına 48-38 önde gitti. Maçın ikinci yarısında Nwora ve Ercan Osmani'nin de skorer oyunuyla farkı açan ve 3'üncü periyodu da 73-57 önde kapatan Anadolu Efes maçtan da 102-83 galip ayrıldı.

Jordan Nwora'nın 20 sayıyla maçın en skoreri olduğu karşılaşma sonrası, ligde 16'ncı galibiyetini elde eden Anadolu Efes puan cetvelinde 2'nci sıradaki yerini korudu.


Oyuncu sayıları:
Anadolu Efes:
Nwora 20, Dozier 8, Ercan Osmani 13, Oturu 11, Rıdvan Öncel 5, Poirier 12, Bryant 2, Larkin 15, Willis 9, Erkan Yılmaz 3, Doğuş Özdemiroğlu 4.
Mersin Spor:
Pineiro 14, Cobbs 7, Cruz 15, Olaseni 8, Emre Tanışan 5, Canberk Kuş 6, Efianayi 15, Kartal Özmızrak 3, Magnay 10.

ANADOLU EFES - MERSİN SPOR MAÇ ÖZETİ
Anadolu Efes - Mersin Spor maçının özetini izlemek için






#Anadolu Efes
#Mersin Spor
#Basketbol Süper Ligi

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