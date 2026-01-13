Emre Belözoğlu: Tek derdim Kasımpaşa

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, TÜGVA GençLig Lansmanı’nda açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, “Bugün gençleri konuşmamız lazım. Başka şeyler konuşmamak lazım. Süper Kupa’yı Fenerbahçe kazandı. Uzun zamandır kupa ve şampiyonluk hasreti olan bir camia için bu kazanım önemliydi” dedi.