Emre Belözoğlu: Tek derdim Kasımpaşa

Emre Belözoğlu: Tek derdim Kasımpaşa

12:0013/01/2026, Salı
DHA
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'nın başında 3 maça çıktı.
Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'nın başında 3 maça çıktı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Benim tek derdim Kasımpaşa. Ligin ikinci yarısını bekliyoruz. Tribünlerde özellikle iç sahada eksilme olduğu söyleniyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var” dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, TÜGVA GençLig Lansmanı’nda açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, “Bugün gençleri konuşmamız lazım. Başka şeyler konuşmamak lazım. Süper Kupa’yı Fenerbahçe kazandı. Uzun zamandır kupa ve şampiyonluk hasreti olan bir camia için bu kazanım önemliydi” dedi.


Kasımpaşa’ya odaklandığını vurgulayan Belözoğlu, “Benim tek derdim Kasımpaşa. Ligin ikinci yarısını bekliyoruz. Tribünlerde özellikle iç sahada eksilme olduğu söyleniyor. Taraftar desteğine ihtiyacımız var. En doğru oyuncularla Kasımpaşa’yı hak ettiği yere getireceğiz” ifadelerini kullandı.





