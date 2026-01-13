Yeni Şafak
Volkan Demirel: Ederson benden iyi

11:2813/01/2026, Salı
DHA
Volkan Demirel son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel, sarı-lacivertli takımın Brezilya eldiveni Ederson hakkında övgü dolu bir açıklama yaptı.

Teknik direktör Volkan Demirel, TÜGVA GençLig Lansmanı’nda açıklamalarda bulundu. Sporun yalnızca futbol ile sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Demirel, gençlerin yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti.


Demirel, “Gençlerimize inşallah iyi örnek oluyoruzdur. Gençlerimizi spora; yalnızca futbola değil, voleybol, basketbol hangisine yatkınlarsa onu yapmalarını tavsiye ederiz. Spor hem karakteri hem kişiliği geliştirir, özgüven kazandırır” açıklamasını yaptı.


Fenerbahçe’nin Brezilyalı kaleci Ederson ile ilgili gelen soru üzerine Demirel, “Ederson benden daha iyi kaleci” ifadelerini kullandı.

Ederson, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçın 10'unda kalesini gole kapattı.



