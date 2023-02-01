Enner Valencia'ya teklifler var

Fenerbahçe'nin bu sezon en formda oyuncularından biri olan Enner Valencia'ya Suudi Arabistan ve Güney Amerika'dan ciddi transfer teklifleri var. Meksika ekibi Cruz Azul, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC ve Arjantin ekibi Club Atletico Nevvell's Old Boys Ekvadorlu golcüyü transfer etmek istiyor.

Valencia bu sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini Fenerbahçe'de geçirdiğini belirterek, "Her zaman ilk 11'deyim. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Ailem de Türkiye'yi çok seviyor. Çok iyi 2 teklif aldım ve onları antrenöre gösterdim. Bana zor olduğunu söyledi, çünkü kulüpte kalmam için savaştı. Jesus bana güveniyor, ben de ona. Bu sezondan sonra neler olacağını göreceğiz" yorumunu yaptı.