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Spor

Enner Valencia'ya teklifler var

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia'ya Meksika'dan Cruz Azul, BAE'den Sharjah FC ve Arjantin'den Nevvell's Old Boys transfer etmek istiyor. Ayrıca Sharjah'ın Valencia'ya yıllık 3 milyon euroluk ücret önerdiği öğrenildi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
10:18 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Enner Valencia Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

Enner Valencia Süper Lig'de gol krallığında zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe'nin bu sezon en formda oyuncularından biri olan Enner Valencia'ya Suudi Arabistan ve Güney Amerika'dan ciddi transfer teklifleri var. Meksika ekibi Cruz Azul, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Sharjah FC ve Arjantin ekibi Club Atletico Nevvell's Old Boys Ekvadorlu golcüyü transfer etmek istiyor.


Sharjah FC ekibinin Valencia'ya yıllık 3 milyon Euro'yu bulan yıllık ücretli bir sözleşme önerdiği belirtildi. Tecrübeli futbolcuyu takımda tutmak isteyen Fenerbahçe, Valencia ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.


"Fenerbahçe'de mutluyum"

Valencia bu sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini Fenerbahçe'de geçirdiğini belirterek, "Her zaman ilk 11'deyim. Fenerbahçe'de çok mutluyum. Ailem de Türkiye'yi çok seviyor. Çok iyi 2 teklif aldım ve onları antrenöre gösterdim. Bana zor olduğunu söyledi, çünkü kulüpte kalmam için savaştı. Jesus bana güveniyor, ben de ona. Bu sezondan sonra neler olacağını göreceğiz" yorumunu yaptı.



#Fenerbahçe
#Enner Valencia
#TransferHaberleri
1 saat önce
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Enner Valencia'ya teklifler var
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