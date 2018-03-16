Erdoğan Arıkan'dan 'küçük takım' benzetmesine açıklama

Deneyimli spiker Erdoğan Arıkan, canlı yayında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden bahsederken iki takım için "Büyük kulüplerin küçük takımları" ifadelerini kullandı. İki takımın taraftarları da Arıkan'a bu sözleri nedeniyle tepki gösterdi.
Gelen eleştiriler üzerine tecrübeli spiker sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Erdoğan Arıkan twitter hesabından, şu ifadeleri kullandı;
- "TRT Spor ve çalışanları, kulüplerimize ve şanlı geçmişlerine her zaman saygılıdır... 15 -20 milyona yakın taraftarı olan kulüplerin büyüklüğü zaten tartışılamaz, sahadaki takımları da büyük olursa dünyada başarı gelir ve Türkiye daha mutlu olur. Saygılarımla..."
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