Erdoğan Arıkan'dan 'küçük takım' benzetmesine açıklama

Deneyimli spiker Erdoğan Arıkan, canlı yayında Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden bahsederken iki takım için "Büyük kulüplerin küçük takımları" ifadelerini kullandı. İki takımın taraftarları da Arıkan'a bu sözleri nedeniyle tepki gösterdi.

Gelen eleştiriler üzerine tecrübeli spiker sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Erdoğan Arıkan twitter hesabından, şu ifadeleri kullandı;