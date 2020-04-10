SÜPER LİG

Erol Bulut'a Fenerbahçe için izin çıktı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Erol Bulut'a büyük kulüpten teklif gelmesi durumunda engel olmayacaklarını açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor, Süper Lig'de 6. sırada yer alıyor.

Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor, Süper Lig'de 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu gündeme ilişkin sorulara cevap verdi. Ligin durumu ile ilgili değerlendirmeler yapan Cavuşuğlu, adı Fenerbahçe ile anılan Erol Bulut ile ilgili de konuştu.

beIN Sports'a konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Hocamızın yolunu gururla açarız"

  • "Erol hocamız herhangi bir teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın."

"Play-off sağlıklı olmaz"

  • "Play-off sisteminin olacağını düşünmüyorum. Bence sağlıklı olmaz. Liglerin kaldığı yerden devam edeceğini düşünüyorum. Kolay bir süreç olmayacak ama zamana ihtiyacımız var."



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