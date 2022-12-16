Erşan Kartal'a düdük astırıldı

Hayat

2009 grip pandemisinden beri yaşanan en ağır sezonla karşı karşıyayız

Bugüne dek aşı alanında pek çok ilke imza atan Sanofi, hiç kimsenin aşıyla korunabilir hastalıklardan zarar görmediği bir dünya vizyonuyla, güvenli ve etkili aşılar üretiyor. Sanofi Aşılar İş Birimi Türkiye, İran ve Levant Genel Müdürü Karine Labaky ve Sanofi Aşılar İş Birimi Türkiye, İran ve Levant Medikal Direktörü Dr. Özde Tırna ile grip konusunda dünyada ve Türkiye’deki son durumu konuştuk.