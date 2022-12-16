Spor Erşan Kartala düdük astırıldı
TBL

Erşan Kartal'a düdük astırıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a lisans iptali ve toplamda 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

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Haber Merkezi AA
Erşan Kartalın hakemlik kariyeri neden sona erdi?
Hakem Erşan Kartal (solda)

TBF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurul toplantısında alınan kararla Erşan Kartal'ın hakemlik kariyeri sona erdi.

Basketbol Disiplin Talimatı'nın 29/1, 29/5 ve 29/6. maddeleri kapsamında toplam 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti alan Kartal'ın lisansının da TBF Hakemler Talimatı'nın 9/4/d ve 19/3. maddeleri ile Basketbol Disiplin Talimatı'nın 23. maddesi gereğince oy birliğiyle iptal edildiği aktarıldı.

Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki Frutti Extra Bursaspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçında görev alan Kartal, bu müsabakadaki ihlalleri gerekçesiyle disipline sevk edilmişti.

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