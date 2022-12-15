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Hakemlere erken uyarı: Bu futbolcu sizi aldatıyor

TFF Başkanı Büyükekşi, hakem eğitim işini MHK'den TFF idaresine alacaklarını belirterek, yeni bir aplikasyonla her maç öncesi hakemlere söz konusu takımlar ve oyuncular hakkında detaylı bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Hakemlere erken uyarı: Bu futbolcu sizi aldatıyor
Hakem Halil Umut Meler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, üniversitelerle iş birliği yaparak, hakem eğitim işini MHK'den TFF'nin idaresine alacaklarını vurgulayarak, "Devamlı suretle bir hakem eğitimi devam edecek. UEFA'da uygulanan hakem eğitimini Türkiye'de de uygulamaya başlayacağız. Hem sahada eğitim olacak hem de teorik eğitim olacak. Turkcell ile görüşüyoruz. Bir aplikasyona gerek dışarıda gerek evin içinde yapacakları bütün antrenmanlar yüklenecek. Performansları hakem akademisi tarafından takip edilecek. Diyelim ki bir gün sonra hakemin maçı var. Çıkacağı maçtaki iki takımla ilgili, 'Takımların oynadığı sistem nedir? Futbolcuların özelliği nedir? Hangi futbolcu hakemi aldatır? Hangi futbolcunun davranışları neler?', hepsiyle ilgili de bilgiler verilecek. Buna göre de hakem hazırlanacak" diye konuştu.

21 Aralık'ta gözler önünde atama

Başkan Büyükelşi, bu zamana kadar algoritmanın bazı maçlara 1, bazı maçlara ise 2 veya 3 hakem atadığını, fazla hakem atamalarında MHK'nin oradan seçim yaptığını dile getirerek, "21 Aralık'tan itibaren tüm Süper Lig maç hakem atamalarını, hakemlerin ve MHK'nin huzurunda yapacağız. Kulüp başkanlarını da davet edeceğiz. Atamayı onların gözü önünde yapacağız. Hem kamuoyu hem de bazı başkanlarımız bu konuda yeterince ikna olmamıştı. Bizim Türk insanı maalesef gözüyle görmeden inanmıyor. Gözüyle düşünüyor. Onların gözü önünde atamayı yapacağız" dedi.

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