Ertuğrul Doğan'dan ekonomi vurgusu: "Borcumuzu sıfırlayacağız"

21:236/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
Ertuğrul Doğan - Trabzonspor Başkanı
Ertuğrul Doğan - Trabzonspor Başkanı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, çıktığı canlı yayında futbol takımı ve kulübün gelecek planları hakkında dikkat çekici mesajlar verdi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'da çıktığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kulübün ekonomisini düzeltmek için büyük uğraş verdiklerini ifade eden Doğan, "borcu sıfırlayacağız" dedi. Futbol takımının iyi bir yolda olduğunu söyleyen tecrübeli yönetici, Arda Kardeşlerin de hakemliğinin bittiğini belirtti.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Önümüzdeki günlerin Trabzonspor için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur."

"En büyük konu ekonomi. Ekonomiyi yerinde tutmak gerekiyor. Geldiğimiz günden beri her ne kadar sahada başarılı olamadıysak, ekonomide o kadar başarılı olduk."

"Sahada başarılı olamamızın çok sebebi var ama bir eksiklik varsa sorumluluğu bana aittir."

"Onana'yı getirme sebeplerimizden biri gençleri kaleye hazırlamak."

"Trabzonspor'un gelir gider dengesini düzenlemeden ilerleyemeyiz."

“Devre arasında hocamızın talebi olursa, yeni isimleri takıma katmak için elimizden geleni yapacağız."

"Akademiye bizim kadar önem veren çok az kulüp var."

"Rakipler 150 milyon Euro stadyum geliri elde ediyor. Biz bu anlamda zarardayız."

"Biz şu an 2.5 milyar TL borca geldik."

Sayfamız sürekli olarak güncellenecektir...


