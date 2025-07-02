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Erzurumspor FK yeni sezon hazırlıklarına başladı

Erzurumspor FK yeni sezon hazırlıklarına başladı

09:552/07/2025, Çarşamba
IHA
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Erzurumsporlu futbolcular tesislerde idman yaptı.
Erzurumsporlu futbolcular tesislerde idman yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı.

Lig hazırlıklarını yeni teknik direktör Serkan Özbalta ile başlayan mavi-beyazlı takımda moraller yerinde. Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi’nde sezona hazırlanacak olan Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdik. Camiamıza ve tüm kulüplere hayırlı olmasını diliyoruz" denildi

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