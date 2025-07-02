Erzurumspor FK yeni sezon hazırlıklarına başladı

Lig hazırlıklarını yeni teknik direktör Serkan Özbalta ile başlayan mavi-beyazlı takımda moraller yerinde. Palandöken Yüksek İrtifa Merkezi’nde sezona hazırlanacak olan Erzurumspor FK tarafından yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunun ilk antrenmanını gerçekleştirdik. Camiamıza ve tüm kulüplere hayırlı olmasını diliyoruz" denildi