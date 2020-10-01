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Erzurumspor'un yeni transferi Ricardo Gomes kimdir?

Erzurumspor yeni golcüsünü 'tren' videosuyla açıkladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 28 yaşındaki golcü Ricardo Jorge Pires Gomes’i kiralık olarak renklerine bağladı. Mavi-beyazlı kulüp transferi tren yolculuğu videosu ile duyurdu.

Haber Merkezi AA
Gomes'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

Gomes'in Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.8 milyon euro.

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 28 yaşındaki forvet Ricardo Jorge Pires Gomes'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ricardo Gomes Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun" ifadesi kullanıldı.

Transferi bir tren yolculuğu videosu ile duyurulan Yeşil Burun Adalı forvetin kısa sürede Erzurum'a gelmesi bekleniyor.

  • Daha önce Nacional, Vitoria Guimaraes ve Partizan'da da oynayan Ricardo Gomes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında forma giyiyordu.

Erzurumspor yeni transferiyle deplasmanda coştu
Erzurumspor yeni transferiyle deplasmanda coştu

Kayserispor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırladı. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.Kayserispor-Erzurumspor maç özeti13. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Novikovas'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan'ın sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi.30. dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Rashad Muhammed'in sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.Novikovas'tan Guti pası42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Novikovas'ın topuk pasını iyi takip eden Rashad Muhammed, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1Novikovas farkı ikiye çıkardı45+2. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Emrah Başsan'ın ortasında, geriden koşu yaparak ceza sahasına giren Novikovas, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2Maçın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Henrique'nin kaleye çektiği şut üstten auta gitti.Kayserispor Henrique ile umutlandı83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'ye Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcu Murat faul yapınca hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Henrique topu ağlara yolladı: 1-2.88. dakikada ceza sahası içinde Ömer'in pasında topla buluşan Kanga'nın şutunu kaleci kornere çeldi.Sissoko skorunu tayin etti90+5. dakikada sol kanatta topla ilerleyen Obertan'ın ceza sahası içine pasında topla buluşan Sissoko topu ağlara yolladı: 1-3.Maçta başka gol olmayınca Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 yendi.Kayserispor-Erzurumspor maç özetini izlemek için tıklayın.

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