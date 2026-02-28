Eski Fenerbahçeli Bruno Alves hoca oldu

Bruno Alves
Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması giyen Portekizli stoper Bruno Alves, teknik direktörlük kariyerine adım attı. 44 yaşındaki Alves, ülkesi Portekiz Süper Ligi'nde görev yapacak.
Süper Lig'de 2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Portekizli stoper Bruno Alves, teknik direktörlük kariyerine adım attı.
Portekiz Süper Lig ekibi Rio Ave 44 yaşındaki Alves'in takımın başına geçtiğini resmen açıkladı.
Futbolu 2022'de Yunanistan'da Apollon Smyrnis takımında bırakan Bruno Alves, son olarak AEK takımında sportif direktör olarak görev yapmıştı.
#Bruno Alves
#Rio Ave FC
#Portekiz Süper Lig