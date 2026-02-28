Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eski Fenerbahçeli Bruno Alves hoca oldu

Eski Fenerbahçeli Bruno Alves hoca oldu

10:1428/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bruno Alves
Bruno Alves

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması giyen Portekizli stoper Bruno Alves, teknik direktörlük kariyerine adım attı. 44 yaşındaki Alves, ülkesi Portekiz Süper Ligi'nde görev yapacak.

Süper Lig'de 2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Portekizli stoper Bruno Alves, teknik direktörlük kariyerine adım attı.

Portekiz Süper Lig ekibi Rio Ave 44 yaşındaki Alves'in takımın başına geçtiğini resmen açıkladı.

Futbolu 2022'de Yunanistan'da Apollon Smyrnis takımında bırakan Bruno Alves, son olarak AEK takımında sportif direktör olarak görev yapmıştı.




#Bruno Alves
#Rio Ave FC
#Portekiz Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Askeri Güç Dengeleri Sil Baştan: Türkiye Listede Fırtına Estirdi! ABD - İran ve Pakistan-Afganistan gerilimi sonrası...