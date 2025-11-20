EuroLeague'de Fenerbahçe basketbol takımı, Sırbistan deplasmanına çıkacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon istikrarlı bir performans sergileyen Fenerbahçe, ligin 12. haftasında zorlu bir deplasman sınavı verecek. Temsilcimiz, yarın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, ülkenin köklü ekiplerinden Partizan ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 11 karşılaşmada hanesine 6 galibiyet yazdırırken, 5 kez parkeden yenik ayrıldı ve bu sonuçlarla haftaya averajla 10. sırada girdi. Üst sıralara yükselme hedefi bulunan ve Türk basketbolunu Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe için Belgrad Arena'da 22.30'da başlayacak bu mücadele, kritik bir öneme sahip.





EuroLeague'de tarihi rekabet 11. randevuda





Fenerbahçe ile Partizan arasında Avrupa'nın en üst düzey basketbol liginde oynanacak bu karşılaşma, iki ekibin tarihindeki 11. randevu olacak. 2007 yılından bu yana süregelen çekişmeli rekabette, oynanan ilk 10 müsabaka sonunda tarafların 5'er galibiyetle eşitliği bulunuyor. Geçen sezonki EuroLeague maratonunda da takımlar kendi sahalarında kazanma başarısı göstermişti: Fenerbahçe Beko evinde 89-72 ile galip gelirken, Sırp temsilcisi Partizan ise kendi evinde 90-81'lik skorla sahadan ayrılmıştı. Belgrad ekibi, bu sezon 4 galibiyet ve 7 mağlubiyetle averajla 17. sırada bulunsa da, taraftarının yarattığı yoğun atmosferle Avrupa basketbolunda her zaman tehlikeli bir rakip olarak kabul ediliyor.





EuroLeague'de Türkiye'nin bayrağını taşıyan temsilcimiz



