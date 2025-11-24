EuroLeague’de kritik kavşak: Fenerbahçe evinde Virtus Bologna’yı ağırlıyor

EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, 12 karşılaşmada 7 galibiyet ve 5 yenilgi alarak haftaya 8. sırada girdi. Fenerbahçe için evindeki seyirci desteği, ligdeki zorlu maratonda hayati bir avantaj sağlıyor. Takımın yıldız oyuncularının bu kritik haftada sergileyeceği performans, maçın sonucunu belirleyen temel etken olacak.





Virtus Bologna zirveye yaklaşmak istiyor





Fenerbahçe’nin rakibi Virtus Bologna ise bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyerek 6 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor. İtalyan temsilcisi, EuroLeague'deki iddialı konumunu tekrar kazanmak için İstanbul deplasmanından galibiyetle dönme hesapları yapıyor. Virtus Bologna’nın tecrübeli kadrosu, Fenerbahçe karşısında sürpriz bir sonuç alarak sıralamadaki yerini yükseltmeyi hedefliyor. Bu mücadele, her iki takım için de ligin orta sıralarındaki dengeyi değiştirecek bir kapışma olacak.





Kritik maçın önemi ve Türkiye basketbolu



