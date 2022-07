Everton James Tarkowski'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz sezonu 16.sırada tamamlayan Everton, ilk transferini gerçekleştirdi.

Son olarak Brezilyalı golcü Richarlison'u 70 milyon Euro'ya Tottenham'a satan Everton, küme düşen Burnley'den 29 yaşındaki defans oyuncusu Tarkowski'yi transfer ettiğini açıkladı.

Everton'un yaptığı açıklamada, James Tarkowski'yi bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığını ve oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

James Tarkowski geride kalan sezonda Burnley formasıyla 37 maça çıkarken, 1 gol ve 2 de asist yaptı.

First signing of the summer: ✅ pic.twitter.com/Zy3Jg2jGq2 — Everton (@Everton) July 2, 2022