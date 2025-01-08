Türkiye Kupası C Grubu’nda Eyüpspor evinde Boluspor’u 3-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Eyüpspor evinde Boluspor’u konuk etti. Ev sahibi Eyüpspor Ahmed Kutucu’nun 70. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Eyüpspor 3 puanın sahibi olarak C grubunda liderlik koltuğuna oturdu. Eyüpspor - Boluspor maç özeti ve maç golleri haberimizde.
Türkiye Kupası C Grubu’nda Eyüpspor evinde Boluspor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Eyüpspor - Boluspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇ SONUCU
EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇ SONUCU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TOPLU SONUÇLAR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TOPLU SONUÇLAR
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