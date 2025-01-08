Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor’u 1-0 mağlup etti | ÖZET

Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor’u 1-0 mağlup etti | ÖZET

17:258/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye Kupası C Grubu’nda Eyüpspor evinde Boluspor’u 3-0 mağlup etti.
Türkiye Kupası C Grubu’nda Eyüpspor evinde Boluspor’u 3-0 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Eyüpspor evinde Boluspor’u konuk etti. Ev sahibi Eyüpspor Ahmed Kutucu’nun 70. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Eyüpspor 3 puanın sahibi olarak C grubunda liderlik koltuğuna oturdu. Eyüpspor - Boluspor maç özeti ve maç golleri haberimizde.

Türkiye Kupası C Grubu’nda Eyüpspor evinde Boluspor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Eyüpspor - Boluspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ

Eyüpspor - Boluspor maç özetini izlemek için

EYÜPSPOR - BOLUSPOR MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI TOPLU SONUÇLAR



#Eyüpspor
#Boluspor
#Ziraat Türkiye Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HMPV virüsü Türkiye'de var? Dünya diken üstünde! Uzmanından kritik açıklama