Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 73. dakikada Mauro Icardi ve 89. dakikada Yunus Akgün attığı gollerle 2-0 kazandı.





Bu skorla birlikte Galatasaray 5'te 5 yaptı ve puanını 15'e yükseltti. Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.





Gelecek hafta Galatasaray sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. Eyüpspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.





4. dakikada Sara'nın ara pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, meşin yuvarlağı Sane'ye aktardı. Alman oyuncunun vuruşunda top, üstten auta çıktı.





24. dakikada Sane'nin sağ kanattan pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan İlkay'ın şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.





41. dakikada Eren Elmalı'nın sol taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Sara'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.





45. dakikada Torreira'nın ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Felipe, topu çeldi.





45+1. dakikada Seşlar'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Ampem'in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.





Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.





48. dakikada Icardi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sol çaprazdan vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.





64. dakikada Icardi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında penaltı noktası civarındaki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı çeldi.





69. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.





72. dakikada Ampem'in ceza yayı önünden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.





73. dakikada Galatasaray öne geçti. Sallai'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı penaltı noktasının sağ tarafında bulunan Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top, ağlarla buluştu: 1-0.





75. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Felipe, topu kornere gönderdi.





89. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Ampem'in hatalı pasında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0.





90+4. dakikada Jakobs'un topa dokunuşuyla meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdi. Barış Alper'in penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, topu kornere çeldi.





Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazandı.





Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan, ilk maçında 11’de

Galatasaray’ın Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı kaleci Uğurcan Çakır ile Manchester City’den transfer ettiği İlkay Gündoğan, ilk kez kadroda yer aldı. Okan Buruk, Uğurcan ve İlkay’a 11’de görev verdi.





Mauro Icardi, 310 gün sonra 11’de başladı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Eyüpspor müsabakasına 11’de başladı. Geçtiğimiz sezon 7 Kasım 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz ekibi Tottenham ile İstanbul’da oynadıkları müsabakada sakatlanan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Icardi, bu sezonki Fatih Karagümrük mücadelesiyle sahalara dönmüştü. 32 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor maçıyla 310 sonra 11’de başladı.





Barış Alper Yılmaz kadroda

Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan transfer teklifi alan Barış Alper Yılmaz’ın bu süreçte yaşadığı mental sorunlar nedeniyle Okan Buruk, 3. haftadaki Kayserispor ve 4. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya almamıştı. Transferle ilgili konuların sona ermesinin ardından Barış Alper, Eyüpspor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna yer aldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesinde 25 yaşındaki futbolcuyu tribünlere çağırırken, Barış Alper Yılmaz da onların bulunduğu alana gitti. Taraftarlar, Barış Alper için ’Bu taraftar seninle gurur duyuyor’ tezahüratları yaptı.















