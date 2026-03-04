Yeni Şafak
Eyüpspor - TÜMOSAN Konyaspor maçının hakemi belli oldu

12:234/03/2026, Çarşamba
AA
İzmir bölgesi hakemi Davut Dakul Çelik
İzmir bölgesi hakemi Davut Dakul Çelik

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın yapılacak 4. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:


20.30 Antalyaspor-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.30 Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik

20.30 Aliağa Futbol-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu

20.30 Bodrum FK-Iğdır FK: Ömer Faruk Turtay





