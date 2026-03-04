Eyüpspor - TÜMOSAN Konyaspor maçının hakemi belli oldu

İzmir bölgesi hakemi Davut Dakul Çelik
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda yarın yapılacak 4. ve son hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun açıklamasına göre kupada yarın oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
20.30 Antalyaspor-Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.30 Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Davut Dakul Çelik
20.30 Aliağa Futbol-Gençlerbirliği: Erdem Mertoğlu
20.30 Bodrum FK-Iğdır FK: Ömer Faruk Turtay
#Türkiye Kupası
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Merkez Hakem Kurulu