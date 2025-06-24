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Eyüpspor'da ayrılıklar sürüyor: Başarılı futbolcu gönderildi

Eyüpspor'da ayrılıklar sürüyor: Başarılı futbolcu gönderildi

19:3224/06/2025, منگل
G: 24/06/2025, منگل
AA
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Eyüpspor
Eyüpspor

Eyüpspor geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı 29 yaşındaki milli oyuncu Dorukhan Toköz ile yollarını ayırdığını açıkladı.


Eflatun-sarılı ekip sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Trendyol Süper Lig'deki ilk sezonumuzda formamızı giydiği süre boyunca verdiği mücadele için Dorukhan Toköz'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."



Dorukhan Toköz, Eyüpspor formasını tüm kulvarlarda 22 kez terletti.






#Eyüpspor
#Dorukhan Toköz
#Trendyol Süper Lig
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