Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu! 3 yıllık anlaşma

Selçuk Şahin'le yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un yeni hocası Orhan Ak oldu. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Teknik Direktör Orhan Ak ile prensipte önümüzdeki 3 yıl için anlaşma sağladık. Resmi imzalar bugün saat 16.00'da Kemerburgaz Eyüpspor Tesislerimizde basına açık bir şekilde gerçekleştirilecektir. Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum."