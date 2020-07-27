Falcao çılgınlığı: Formasını giyip transfer edilmesini istediler

Galatasaray'a büyük beklentilerle gelen ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Falcao ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
David Beckham'ın kulübü Inter Miami'de taraftarlar, Kolombiyalı yıldızın transfer edilmesi için kampanya başlattı. Formalarının arkasına Falcao'nun ismini yazdıran taraftarlar, tesislere giderek 34 yaşındaki golcü lehine tezahüratlarda bulundu.
Öte yandan Amerika'da bazı mağazalarda Falcao yazılı formaların satışa sunulduğu öğrenildi.
Falcao'nun bir golünün maliyeti şoke etti
Galatasaray’da son dönemin tartışılan ismi Radamel Falcao, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada Kolombiyalı oyuncuya sert eleştirilerde bulundu. Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası mücadelesinde toplam 1484 dakika oynayan ve maç başı 67 dakika sahada kalan Falcao, bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Ligde 10 gol atan ve Türkiye Kupası’nda da 1 kez gol sevinci yaşayan Falcao, ligde 1 de asist yaptı.Yıllık 5 milyon euro net maaşGalatasaray’a sezon başında transfer olan ve sarı-kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atan Falcao, vergiler hariç Galatasaray’dan yıllık net 5 milyon euro alıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve sık sık sakatlanarak birçok maçta forma giyemeyen futbolcu, toplamda rakip filelere 11 gol atarken, sarı-kırmızılı ekibe bir golün maliyeti 454 bin euro oldu.Geride kalan 2 sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray’da 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis 40 resmi maçta 32 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon Diagne’yi devre arasında kadrosuna katan Galatasaray’da Senegalli futbolcu 15 resmi maçta forma giyip 11 gol atıp 2 asist yapmıştı.Falcao'ya gelen teklifler değerlendirilecekFalcao’dan beklediği verimi alamayan ve sezon sonunda bu futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, gelecek olan teklifleri değerlendirmekte kararlı. Falcao’nun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Kolombiyalı futbolcuyu isteyen takımlarla masaya oturmaya hazır.River Plate'ten Radamel Falcao açıklaması: Onu istiyoruz
Falcao'nun yerine bir başka dünya yıldızı geliyor
Galatasaray, bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen ve sakatlıklar sebebiyle birçok maç kaçıran Radamel Falcao ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.İspanya’da yayın yapan AS Gazetesi, sarı-kırmızılı kulübün, Falcao transferinde istediğini alamadığını ve Kolombiyalı yıldızdan kurtulmanın planlarını yaptığını iddia etti. AS’ta yer alan habere göre, Galatasaray yüksek maaş alan oyunculardan kurtulmayı planlıyor ve bunlardan biri de Falcao.Sezon başında transfer olduğu sarı-kırmızılı takımda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle beklenilen katkıyı veremeyen Falcao, ayrılığa sıcak bakmasa da Galatasaray Kolombiyalı golcü ile yollarını ayırmayı planlıyor.Sakatlığı sebebiyle ligde oynanan birçok maçı kaçıran Falcao, Galatasaray’da toplamda forma giydiği 22 maçta 11 gol kaydederken 1 de asist yaptı. Amerika'daki futbol medyası, Galatasaraylı Falcao'nun David Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye transfer olabileceğini iddia etti👉Inter Miami'nin Falcao için önerdiği yıllık ücret 6M$ pic.twitter.com/kGBqDCXXhG— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 13, 2020 Mandzukic sesleriAS’ta yer alan haberin detayında, sarı-kırmızılı takımın Falcao’nun yerine bir başka dünya yıldızını kadroya katmak için görüşmelere başladığı ifade edildi. Haberde “Maddi sorunlar nedeniyle Al Duhail ile sözleşmesini fesheden Mandzukic, Galatasaray’dan gelebilecek olası bir teklifi değerlendirmeye açık” denildi.Fenerbahçe ve Galatasaray Mario Mandzukic'in peşindeAl Duhail formasını sadece 7 kez giyen 24 yaşındaki Hırvat futbolcu 1 gol attı. Mario Mandzukic, Katar ekibi Al-Duhail formasıyla çıktığı ilk maçta gol attı pic.twitter.com/55O78QU19D— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 10, 2020 Mensah da listedeAS’ta yer alan haberde ayrıca Galatasaray’ın Kayserisporlu Bernard Mensah ile ilgili transfer çalışması yaptığı iddia edildi. Haberde, “Bernard Mensah da Galatasaray’ın hedefinde. Teknik heyet, Ganalı futbolcunun takıma katılmasını çok istiyor çünkü Mensah orta sahadaki çok yönlülüğü nedeniyle takımında önemli bir oyuncu olacak. Beşiktaş da Bernard Mensah ile ilgileniyor” ifadeleri yer aldı.Kayserispor ile sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki oyuncunun, takımın küme düşmesinin ardından ayrılmak istediği ve Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
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