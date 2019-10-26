Falcao seferberliği

Galatasaraylı Radamel Falcao’nun Beşiktaş maçında forma giyip giymeyeceği merak konusu. Düz koşulara başlayan Kolombiyalı golcünün derbide oynama ihtimalinin oldukça düşük olduğu öğrenildi. PSG maçında sakatlanan Falcao, sağ aşil tendonundaki ağrılara çözüm bulmak için 3 haftadır iğne oluyor. İyileşmeye başlayan Kolombiyalı oyuncunun tedavisi bu hafta tamamen bitecek. Fizik olarak hazır hale gelemeyen Falcao’nun derbide oynaması yüzde 50 ihtimal. Maç gününe kadar durumuna bakılacak olan yıldız oyuncunun, Devler Ligi’nde Real Madrid ile İspanya’daki rövanş maçında kesin oynaması bekleniyor. Oyuncunun son kontrolleri bugün yapılacak ve sağlık heyetinin vereceği karar göre, teknik heyet yıldız futbolcu konusunda kararını verecek. Teknik kadro, Falcao konusunda, sağlık heyetinin tüm imkanları zorlamasını istedi

SERİ KULÜBEYE ÇEKİLECEK

Galatasaray, Süper Lig’in 9. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş’a Vodafone Park’ta konuk olacak. Galatasaray teknik heyeti, Beşiktaş derbisinde orta saha hattında değişime gidecek. Teknik heyet, yarın ilk 11’de Mario Lemina’ya görev verecek. Sakatlığını atlatan ve Pazartesi gününden bu yana takımla çalışan Gabonlu futbolcu sahada olacak. Orta saha bölgesinde Fildişi Sahilli oyuncu Jean Michael Seri’nin bir türlü istenilen performansı gösterememesi nedeniyle yedek kulübesine çekileceği ifade edildi.