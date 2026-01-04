Yeni Şafak
Fas Afrika Kupası'nda son 8'e kaldı

22:094/01/2026, Pazar
AA
Faslı futbolcuların gol sevinci.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fas rakibi Tanzanya'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Fas, Tanzanya ile karşı karşıya geldi. Moulay Abdellah’da TSİ 19.00’da başlayan mücadeleyi Malili hakem Boubou Traore yönetti.


Karşılaşmayı 1-0’lık skorla kazanan Fas, adını çeyrek finale yazdıran ekip oldu. Fas’a turu getiren golü 64’üncü dakikada Brahim Diaz kaydetti.


Öte yandan Tanzanya’da Göztepeli Novatus Miroshi karşılaşmanın tamamında görev yaparken, Fas’ta Fenerbahçeli Youssef En Nesyri 77’nci dakikada oyuna dahil oldu.


Fas, çeyrek finalde Güney Afrika - Kamerun eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.




