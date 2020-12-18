Fatih Karagümrük-Galatasaray (CANLI)

Süper Lig'in 13. haftasında perde Fatih Karagümrük - Galatasaray mücadelesiyle açılacak. Taraflar, ikili rekabette 13. randevuya çıkacak. Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yaklaşık 37 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki takım, en üst kategoride son olarak takvim yaprakları 29 Ocak 1984'ü gösterdiğinde sahaya çıktı.

Galatasaray, rakibini konuk ettiği müsabakadan 3-2 galip ayrıldı. İki takım daha daha önce 12 kez karşılaşırken, Galatasaray 9, Fatih Karagümrük 1 kez galip geldi, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı kırmızılı takım 25 kez ağları sarsarken, kırmızı siyahlı rakibi 9 golle karşılık verdi.

Fatih Karagümrük:

Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Balkovec, Ramazan Civelek, Biglia, Alparslan Erdem, Ndao, Aatif Chahechouhe, Sobiech.

Galatasaray:

Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli, Emre Akbaba, Diagne.

Karagümrük-Galarasaray karşılaşması 19.00'da beIN Sports ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.