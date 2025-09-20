Fatih Tekke kaybedilen iki puanının sorumlusunu açıkladı

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.





Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.





Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;

"Kaybedilen 2 puan var. Son 3 haftada 7 puan var. Bize yakışan durum değil. Bunu bir an önce toparlamamız lazım. İlk periyot beklediğimin üstünde geçti. İkinci yarı daha üstünde geçiririz diye düşündük. Ama sakatlıklar bir sürü olumsuz yansımalar oldu."





"Bir an önce toparlanıp iyi oyun galibiyetlerle desteklememiz lazım. Tekrar taraftarın, camianın beklediğimiz rüzgarı arkamızda hissetmemiz lazım."

"Biz oyun kontrolünü elimizde tutmamız lazım. Hemen finali düşünmeden basit paslara yönelmeliyiz. Söylediğim bazı şeyler var. Bunu ne kadar çalışırsan çalış oyuncu o anda karar veriyor."





"Duygu olarak çok daha yukarıda olmamız gereken maçtı. Sadece takım değil stat için de böyle. Ama inadına devam. Kaybedilen iki puanı ben ve ekibime yazıyorum. Bize ait bir şey."







