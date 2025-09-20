Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fatih Tekke kaybedilen iki puanının sorumlusunu açıkladı

Fatih Tekke kaybedilen iki puanının sorumlusunu açıkladı

22:4220/09/2025, Cumartesi
G: 20/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gaziantep FK karşısında alınan beraberliğin ardından konuştu. Bir an önce toparlanmalarını gerektiğini belirten Tekke, kaybedilen iki puanı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.


Karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.


Fatih Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;

"Kaybedilen 2 puan var. Son 3 haftada 7 puan var. Bize yakışan durum değil. Bunu bir an önce toparlamamız lazım. İlk periyot beklediğimin üstünde geçti. İkinci yarı daha üstünde geçiririz diye düşündük. Ama sakatlıklar bir sürü olumsuz yansımalar oldu."


"Bir an önce toparlanıp iyi oyun galibiyetlerle desteklememiz lazım. Tekrar taraftarın, camianın beklediğimiz rüzgarı arkamızda hissetmemiz lazım."

"Biz oyun kontrolünü elimizde tutmamız lazım. Hemen finali düşünmeden basit paslara yönelmeliyiz. Söylediğim bazı şeyler var. Bunu ne kadar çalışırsan çalış oyuncu o anda karar veriyor."


"Duygu olarak çok daha yukarıda olmamız gereken maçtı. Sadece takım değil stat için de böyle. Ama inadına devam. Kaybedilen iki puanı ben ve ekibime yazıyorum. Bize ait bir şey."



#Trabzonspor
#Gaziantep FK
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?