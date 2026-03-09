Yeni Şafak
Fatih Tekke'den Trabzonsporluları endişelendiren açıklama: 'Durumu net diyemiyorum'

9/03/2026, Pazartesi
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Kayserispor karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi. Rakibin 10 kişi kalmasıyla lehlerine dönen bir maç olduğunu belirten Tekke, sakatlığı bulunan oyuncuların son durumunu da açıkladı.

Trendyol Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Bu galibiyetle birlikte bordo-mavililer zirve takibini sürdürdü. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke basın toplantısında soruları yanıtladı.

Tekke'nin açıklamaları şu şekilde;

'Güzel anlarda goller bulduk'

"Rakibin 10 kişi kalmasıyla lehimize dönen bir oyun. 10 kişiyken 2 fırsat yakaladılar zora soktular. Eksikler devam ediyor ne yaptıysak çözüm bulamıyoruz. 10 kişi Trabzonspor’a oynamak kolay değil. Güzel anlarda goller bulduk. 3-0 olduktan sonra oyun kontrolü ve kontrolsüzlük arasında dengesizlik yaşadık. Çok basit kayıplarla rakibimiz canlandırdık. Oyunun son bölümünde 10 kişiye karşı orta sahayı geçemedik. Oyuncularıma da söyledim bunu içerde. Rakip 10 kişi de olsa bu işlerin şakası yok. Penaltı, kırmızı nasıl onlara olduysa bize de olabilirdi. Galip gelmek çok değerli."

'Daha dikkatli olmamız lazım'

"Bizim de eksiklerimiz vardı, şimdi Rize maçı var. Yine çok zor son periyota girdik her maç zorlaşıyor. Daha iyi olmak zorundayız, daha istekli, sadece bireyselliğe iş düştüğünde hata yaparız. Bu maç zor geçti ama kırmızı kartla lehimize oldu. 3-0’dan sonra bıraktık gibi durum oldu bu iyi değil. Daha dikkatli olmamız lazım. Sadece topa sahip olmak değil, gittiğinizde atak hücum yapacaksınız. Galibiyet en değerlisiydi, yolumuza devam ediyoruz."

'Net diyemiyorum'

"Batagov’a yarın bakılacak, Benjamin için net diyemiyorum ama Tim yetişecek gibi duruyor. Kart görmeden oyunu bitirebildik, şimdi dönüp dinleneceğiz, zor bir maçımız var hazırlanacağız."





