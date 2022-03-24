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Fatih Terim: "Türkiye olarak görevimiz çok zor"

A Milli Futbol Takımımızın eski teknik direktörü Fatih Terim, Portekiz-Türkiye maçı öncesi Portekiz basınına konuştu. Tecrübeli futbol adamı, "Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim: Türkiye olarak görevimiz çok zor
Fatih Terim

Dünya Kupası bileti almak için karşı karşıya gelecek Portekiz ve Türkiye maçı öncesinde Fatih Terim Portekiz basınına konuştu. Record'a röportaj veren tecrübeli çalıştırıcı milli takıma ve Türkiye'de oynayan Portekizli oyunculara dair açıklamalarda bulundu.

"Performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor"

"Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk. EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'deki performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor. Özel bir takımımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular da var."

"Büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim"

"Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar. Portekiz'in play-off maçlarına dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim. Dürüst olmak gerekirse Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum. Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim."

"Benfica'da severek takip ettiğim çok yetenekli gençler var"

"Pizzi çok deneyimli bir oyuncu ve üst düzey oyuncu kumaşı var. Benfica'da önemli işler yaptı. Şu anda Türkiye'ye transfer oldu ve gelir gelmez kalitesini göstermeye başladı. Benfica'da çok fazla kaliteli oyuncu var. Her zaman Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan ve Benfica'dan giden oyuncular görebiliyoruz. Benfica'da severek takip ettiğim çok yetenekli gençler var. Benfica'dan Türkiye'ye gelen oyuncuların da hemen adapte olup iyi performans gösterdiğini görüyoruz."

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