Fener zorlanmadı

Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor’u 3-0 yenerek lider Beşiktaş’ı takibini sürdürdü. Sahasındaki galibiyet serisini 4 maça çıkaran sarı-lacivertli takımın gollerini Thiam, Samatta ve Cisse kaydetti. İlk dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında ceza sahası dışından Valencia’nın vuruşunda top kaleci Doğan’da kaldı.

12’de soldan Caner’in ortasında Pelkas’ın sert vuruşunu kaleci Doğan kornere çeldi. 20. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas’ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Thiam’ın uzak direğe plase şutunda top ağlarla buluştu: 1-0. 37’de Thiam’ın vuruşunda defanstan seken topa Pelkas’ın göğsüyle yumuşatarak yaptığı vole auta gitti. 39’da Pelkas’ın ara pasında sol çaprazda topla buluşan Thiam’ın vuruşunu kaleci Doğan kornere çeldi.

50’de Campanharo’nun şutunda Szalai’den seken top kaleci Altay’da kaldı. 51. dakikada Pelkas’ın pasında sol çaprazda topla buluşan Thiam’ın ortasında Samatta, altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 65’de Pelkas’ın savunma arkasına bıraktığı topa Thiam’ın vuruşunu kaleci Doğan uzanarak topu kornere çeldi. 86. dakikada Kemal Ademi’nin ara pasında ceza sahasına giren Cisse skoru 3-0 yaptı.

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Mesut’un maaşı 3 milyon

Mesut Özil

Fenerbahçe Kulübü, 3,5 yıllığına kadrosuna kattığı yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil’e toplamda 9 milyon Euro yıllık ücret ödeyecek. Fenerbahçe Futbol AŞ’nin Borsa İstanbul’a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Mesut Özil transferinin maddi boyutu konusunda bilgi verildi. Mesut’un sözleşmesini feshettiği İngiltere’nin Arsenal Kulübüne herhangi bir transfer bedelinin ödenmeyeceği bildirildi. Sportif sonuçlara bağlı olarak en fazla 1 milyon 750 bin Euro ödemesi yapılacağı kaydedildi. Bu sezonun ikinci yarısı için herhangi bir para almayacak 32 yaşındaki futbolcuya 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 3’er milyon Euro garanti ücret ve toplamda 550 bin Euro imza parası ödeneceği aktarıldı.

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İMZA TÖRENİ YARIN