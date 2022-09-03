Fenerbahçe - Kayserispor (CANLI)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u ağırlıyor. Mücadelenin başlamasına kısa bir süre kala kullanıcılar, maçın saat kaçta, hangi kanalda ve destekledikleri takımın ilk 11'lerini araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçına dair güncel ve son bilgiler...

Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor müsabakası 3 Eylül 2022 Cumartesi (bugün) saat 21:45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS üyeliği bulunmayan taraftarlar ise Yeni Şafak Spor'un 'canlı skor' sayfasından maçın canlı anlatımını takip edebilecek. Öte yandan günün maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe'nin eksikleri

Valencia, kart cezası nedeniyle Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığı devam eden Nazım Sangare de maç kadrosunda yer alamayacak. Sakatlığı sebebiyle sezon başından beri takımdan ayrı kalan Serdar Aziz'in ise tedavisi tamamlandı. Tecrübeli stoper, Jorge Jesus'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecek.

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Kayserispor'un eksikleri

Kayserispor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Pektemek, Ali Karimi, Emrah Başsan ve kaleci Cenk Gönen maç kadrosunda yer alamayacak.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Altay, Ferdi, Gustavo, Szalai, Peres, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Pedro, King

Michy Batshuayi Kayserispor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Yukatel Kayserispor maçının kadrosuna alındı. Teknik direktör Jorge Jesus'un forma şansı vermesi halinde yıldız futbolcu, sarı-lacivertli formayla birlikte ilk maçına çıkabilecek.

Kayserispor'un ilk 11'i

Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Cardoso, Ramazan, Mensah, Thiam, Gavranovic.



