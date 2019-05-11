Fenerbahçe-Akhisarspor: 2-1

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Akhisarpor'u 2-1 yendi. Bu sonuçla birlikte ligin son sırasında 25 puanda bulunan Manisa ekibi Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

Maçtan notlar

Fenerbahçe, sahasındaki mücadeleye etkili başlayan taraftı. Ancak sarı lacivertliler, ilk bölümde istedikleri pozisyonları bulamadı. 20. dakikadan sonra baskısını artıran Fenerbahçe, 28. dakikada öne geçti. Sağdan gelişen Fenerbahçe atağında, Isla'nın ortaladığı topta kaleci Fatih Öztürk'ün yumrukladığı top kısa düştü, Soldado da müsait durumda topu filelere gönderdi. İspanyol golcü, üst üste 2. maçında gol atarken, bu sezonki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Fenerbahçe golden hemen sonra farkı ikiye çıkardı. Hasan Ali Kaldırım, soldan attığı uzun pasla atağın yönünü sağ tarafa çevirdi. Topu kontrol eden Isla, topu arkadan bindirme yapan Dirar'ın önüne bıraktı. Faslı futbolcunun ceza sahası sağ çaprazından gelişine vuruşunda fark ikiye çıktı.

39. dakikada ceza sahasında aldığı topla rakiplerinden bir bir sıyrılan Eljif Elmas, meşin yuvarlağı Dirar'ın önüne bıraktı. Dirar'ın gelişine vuruşunda, Akhisarspor savunmasında Güray Vural topun önüne yattı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Güray'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada penaltıda topun başına geçen Soldado'nun şutunda, kaleci Fatih Öztürk topu kornere tokatladı.

45+3. dakikada Akhisarspor farkı 1'e indirdi. Bokila'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Aykut Çeviker'in içeriye çevirdiği topta Barbosa'nın gelişine vuruşunda fark bire indi.

İkinci yarıda Fenerbahçe'nin atakları karşısında Fatih Öztürk önemli kurtarışlar yaptı ve farkın açılmasına izin vermedi.

Mücadele de Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sonra erdi. Sarı lacivertliler, 40 puana yükseldi ve matematiksel olarak ligde kalmayı garantiledi.

25 puanda kalan Akhisarspor ise Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu. yeşil siyahlılar, 7 sezon önce Süper Lig'e yükselmişti.



