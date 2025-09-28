Yeni Şafak
Fenerbahçe-Antalyaspor maçının VAR hakemi belli oldu

12:1928/09/2025, Pazar
IHA
Edirne bölgesi hakemi Özgür Yankaya
Edirne bölgesi hakemi Özgür Yankaya

Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de Antalyaspor’u ağırlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Samet Çiçek yapacak. Erdem Mertoğlu ise 4. hakem olacak.


Fenerbahçe - Antalyaspor maçında VAR’da Özgür Yankaya görev yapacak. Yankaya’ya AVAR’da Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe eşlik edecek.





