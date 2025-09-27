Fenerbahçe'de tek eksik var

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.