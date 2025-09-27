Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de tek eksik var

Fenerbahçe'de tek eksik var

12:1827/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe ligde 3. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ligde 3. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Jhon Duran, bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek.


Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.


Son 3 resmi maçında galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, bu süreçte ligde üst üste 2 beraberlik yaşarken, Avrupa'da da Dinamo Zagreb'e mağlup oldu.


Ligde geride kalan 6 müsabakada 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.



Duran yok

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik Jhon Duran olacak.


Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Kolombiyalı golcü, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.


Sakatlığını atlatan Edson Alvarez'in ise kadroda olması bekleniyor.


Sakatlığı sona eren Mert Hakan Yandaş'ın da maç eksiği nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.




#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Antalyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kira sözleşmesi nasıl hazırlanır? Adım adım kira sözleşmesi hazırlama rehberi