ÖZET | Fenerbahçe-Austria Wien: 4-1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş mücadelesinde sahasında Austria Wien’i konuk etti. İlk maçı 2-0 kazanan sarı lacivertliler, bu karşılaşmaya rotasyon yaparak çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, 12. dakikada İsmail Yüksek’in ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran sarı lacivertlilerde, 28.dakikada Serdar Dursun’un kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkarttı. Karşılaşmanın 44. dakikasında sağ taraftan kullanılan kornerde Fenerbahçe farkı 2’ye çıkarttı. Kale arkasına seken topu tamamlayan İrfan Can Kahveci skoru 2-0 yaptı. 45+1. dakikada Wien, Marvin Martins’in attığı kafa golüyle skoru 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe Osayi-İrfan Can ve Alioski-Rossi işbirlikleriyle pozisyonlar yakaladı fakat sonuç alamadı. 70. dakikada İrfan Can Kahveci yay çizgisi üzerinden attığı şık aşırtmayla takımını 3-1 öne geçirdi.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan taraf temsilcimiz Fenerbahçe oldu ve adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmayı başardı.

