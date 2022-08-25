Spor ÖZET | Fenerbahçe-Austria Wien 4-1
FUTBOL FUTBOL

ÖZET | Fenerbahçe-Austria Wien: 4-1

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasında Austria Wien'i 4-1 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin galibiyet gollerini İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (2) ve Mert Hakan Yandaş attı. Fenerbahçe-Austria Wien maçının özeti ve istatistikleri haberimizde.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Austria Wien maç özeti ve golleri: İsmail Yüksek gol izle: İrfan Can gol izle: Mert Hakan gol izle:
Fenerbahçeli futbolcuların sevinci.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş mücadelesinde sahasında Austria Wien’i konuk etti. İlk maçı 2-0 kazanan sarı lacivertliler, bu karşılaşmaya rotasyon yaparak çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan Fenerbahçe, 12. dakikada İsmail Yüksek’in ceza sahası dışından attığı şık golle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran sarı lacivertlilerde, 28.dakikada Serdar Dursun’un kafa vuruşunu savunma çizgiden çıkarttı. Karşılaşmanın 44. dakikasında sağ taraftan kullanılan kornerde Fenerbahçe farkı 2’ye çıkarttı. Kale arkasına seken topu tamamlayan İrfan Can Kahveci skoru 2-0 yaptı. 45+1. dakikada Wien, Marvin Martins’in attığı kafa golüyle skoru 2-1’e getirdi ve ilk yarı bu şekilde sona erdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe Osayi-İrfan Can ve Alioski-Rossi işbirlikleriyle pozisyonlar yakaladı fakat sonuç alamadı. 70. dakikada İrfan Can Kahveci yay çizgisi üzerinden attığı şık aşırtmayla takımını 3-1 öne geçirdi.

Karşılaşmayı 4-1 kazanan taraf temsilcimiz Fenerbahçe oldu ve adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırmayı başardı.

MAÇIN GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe-Austria Wien

Fenerbahçe-Austria Wien

​Mücadelenin canlı anlatımını takip etmek için tıklayın.
Sivasspor-Malmö

Sivasspor-Malmö
Ölüm grubu belli oldu

Ölüm grubu belli oldu

​Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi İstanbul'da gerçekleşti.
'Yerlerinizi <br>şimdiden ayırtın'

'Yerlerinizi
şimdiden ayırtın'

​TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm futbolseverlere seslendi.
Sözleşmesi yenileniyor

Sözleşmesi yenileniyor

​Fenerbahçe Enner Valencia ile masaya oturuyor.
'Uzun vadeli plan gerekiyor'

'Uzun vadeli plan gerekiyor'

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.
Kiralık gitti

Kiralık gitti

​Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti.
'Gerçeği yansıtmıyor'

'Gerçeği yansıtmıyor'

​Yusuf Yazıcı'nın menajerinden açıklama geldi.
Derbinin hakemi<br>Palabıyık

Derbinin hakemi
Palabıyık

​Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu.
'Paylaşmak <br>aleyhimize oluyor'

'Paylaşmak
aleyhimize oluyor'

​Dursun Özbek'ten transfer mesajı.
Gruplar yarın<br>belli oluyor

Gruplar yarın
belli oluyor

​Temsilcilerimizin rakipleri yarın çekilecek kuralarda belli olacak.
İstanbul'da çekiliyor

İstanbul'da çekiliyor

Şampiyonlar Ligi'nde grup eşleşmeleri bugün belli olacak.
'Konsolda oynuyordum <br>şimdi aynı takımdayım'

'Konsolda oynuyordum
şimdi aynı takımdayım'

Kerem Atakan Kesgin'in Dele Alli heyecanı.
'Tartışmaya gerek yok'

'Tartışmaya gerek yok'

Vincenzo Montella, hakem hataları hakkında konuştu.
İmam hatiplileri hedef göstermişti: Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı
Gündem

İmam hatiplileri hedef göstermişti: Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı

İstanbul Yenikapı'da verdiği bir konserde LGBT bayrağı açan şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde İmam Hatip'te okuyanlara yönelik çirkin ifadeleri sosyal medyaya bomba gibi düştü. Gülşen konser esnasında "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullanarak İmam Hatiplileri hedef aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen tutuklandı.
Almanya’da enerji tasarrufu sağlayacak önlemler onaylandı
Dünya

Almanya’da enerji tasarrufu sağlayacak önlemler onaylandı

Almanya federal hükümeti, kış mevsimine girilmeden önce kamu binalarında ısıtmanın ve aydınlatmanın kısıtlanmasını içeren enerji tasarrufu önlemini onayladı. Böylece gaz kullanımının yaklaşık yüzde 2 oranında azaltılması hedefleniyor.

Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan Almanya, son yılların en büyük enerji krizini yaşıyor. Alman hükümeti, Rusya’dan gelen gaz arzının azalması nedeniyle ve Rus gazına bağımlılığı azaltmak için alınan enerji tasarrufu önlemlerini onayladı.

Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik: Ortalık bir anda karıştı
Gündem

Meral Akşener'in Arnavutköy ziyaretinde gerginlik: Ortalık bir anda karıştı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Arnavutköy'de esnafı ziyaret etti. Akşener'in ziyareti sırasında kendisine tepki gösteren bir kişi ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Polisler, tepki gösteren kişiye kimlik kontrolü yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.