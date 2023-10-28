Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-1 yenen Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlardaki galibiyet serisini 18 maça çıkarırken hiç kayıp yaşamadı. Fenerbahçe, Avrupa'da elemeler ve grup maçları dahil 9, Süper Lig'de de 9 resmi maçını da beraberlik dahi almadan geride bıraktı.





18'de 18 yapan sarı-lacivertliler, sadece Süper Lig'de değil bu alanda Avrupa'nın da zirvesinde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'dan Bayern Münih, İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona, İngiltere'den Liverpool, İtalya'dan Inter, Hollanda'dan PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın dev kulüplerini bu alanda geçmeyi başardı.





Fenerbahçe'nin galibiyet serisinde geçtiği devler





Fenerbahçe: 18/18

Galatasaray: 14/18

Leverkusen: 11/12

Real Madrid: 11/13

Stuttgart: 9/10

Bayern Münih: 10/13

Barcelona: 10/13

PSV: 13/17

Liverpool: 9/12

Inter: 9/12









Goller 16 farklı isimden





18 resmi maçta 53 gol atan ve maç başına 2.94 gol ortalamasına sahip olan Fenerbahçe'de gol yükü paylaşılıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon 9'u Konferans Ligi, 9'u lig olmak üzere oynadığı 18 resmi maçta 53 gol atarken, 16 ayrı futbolcu gol sevinci yaşadı. Belçikalı golcü Batshuayi 4 gol atarken, tüm gollerini Avrupa Kupası maçlarında kaydetti. Boşnak yıldız Dzeko ve Szymanski ise 9 gol katkısıyla bu alanda zirvede yer alıyor. Bu iki ismi 8 golle İrfan Can Kahveci ve 6 gollü Dusan Tadic izliyor.













Fenerbahçe'de gollerin dağılımı





Szymanski: 9

Dzeko: 9

İrfan Can Kahveci: 8

Tadic: 6

King: 4

Batshuayi 4

Osayi: 2

Zajc: 2

Ferdi: 1

Becao: 1

Djiku 1

Oostervvolde: 1

Serdar Aziz: 1

Crespo: 1

İsmail Yüksek: 1

Kent: 1









Avrupa'da 3.8 gol ortalaması





Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da da gol yollarında çok iyi bir performans sergiliyor. Avrupa'da iç sahada 5 maça çıkan ve söz konusu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandıran teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri 3.8 gol ortalamaya sahip oldu.



























