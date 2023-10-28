Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-1 yenen Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlardaki galibiyet serisini 18 maça çıkarırken hiç kayıp yaşamadı. Fenerbahçe, Avrupa'da elemeler ve grup maçları dahil 9, Süper Lig'de de 9 resmi maçını da beraberlik dahi almadan geride bıraktı.
18'de 18 yapan sarı-lacivertliler, sadece Süper Lig'de değil bu alanda Avrupa'nın da zirvesinde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'dan Bayern Münih, İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona, İngiltere'den Liverpool, İtalya'dan Inter, Hollanda'dan PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın dev kulüplerini bu alanda geçmeyi başardı.
Fenerbahçe: 18/18
Galatasaray: 14/18
Leverkusen: 11/12
Real Madrid: 11/13
Stuttgart: 9/10
Bayern Münih: 10/13
Barcelona: 10/13
PSV: 13/17
Liverpool: 9/12
Inter: 9/12
18 resmi maçta 53 gol atan ve maç başına 2.94 gol ortalamasına sahip olan Fenerbahçe'de gol yükü paylaşılıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon 9'u Konferans Ligi, 9'u lig olmak üzere oynadığı 18 resmi maçta 53 gol atarken, 16 ayrı futbolcu gol sevinci yaşadı. Belçikalı golcü Batshuayi 4 gol atarken, tüm gollerini Avrupa Kupası maçlarında kaydetti. Boşnak yıldız Dzeko ve Szymanski ise 9 gol katkısıyla bu alanda zirvede yer alıyor. Bu iki ismi 8 golle İrfan Can Kahveci ve 6 gollü Dusan Tadic izliyor.
Szymanski: 9
Dzeko: 9
İrfan Can Kahveci: 8
Tadic: 6
King: 4
Batshuayi 4
Osayi: 2
Zajc: 2
Ferdi: 1
Becao: 1
Djiku 1
Oostervvolde: 1
Serdar Aziz: 1
Crespo: 1
İsmail Yüksek: 1
Kent: 1
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da da gol yollarında çok iyi bir performans sergiliyor. Avrupa'da iç sahada 5 maça çıkan ve söz konusu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandıran teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri 3.8 gol ortalamaya sahip oldu.