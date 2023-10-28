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Spor

Fenerbahçe Avrupa'nın zirvesinde

Sarı-lacivertliler, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 18 resmi maçta 18 galibiyet aldı. Fenerbahçe, bu alanda Almanya'dan Bayern Münih, İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona, İngiltere'den Liverpool, İtalya'dan Inter gibi devleri geride bıraktı.

10:24 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yoluna doludizgin devam ediyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i 3-1 yenen Fenerbahçe, bu sezon resmi maçlardaki galibiyet serisini 18 maça çıkarırken hiç kayıp yaşamadı. Fenerbahçe, Avrupa'da elemeler ve grup maçları dahil 9, Süper Lig'de de 9 resmi maçını da beraberlik dahi almadan geride bıraktı.


18'de 18 yapan sarı-lacivertliler, sadece Süper Lig'de değil bu alanda Avrupa'nın da zirvesinde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Almanya'dan Bayern Münih, İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona, İngiltere'den Liverpool, İtalya'dan Inter, Hollanda'dan PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın dev kulüplerini bu alanda geçmeyi başardı.


Fenerbahçe'nin galibiyet serisinde geçtiği devler

Fenerbahçe: 18/18

Galatasaray: 14/18

Leverkusen: 11/12

Real Madrid: 11/13

Stuttgart: 9/10

Bayern Münih: 10/13

Barcelona: 10/13

PSV: 13/17

Liverpool: 9/12

Inter: 9/12



Goller 16 farklı isimden

18 resmi maçta 53 gol atan ve maç başına 2.94 gol ortalamasına sahip olan Fenerbahçe'de gol yükü paylaşılıyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon 9'u Konferans Ligi, 9'u lig olmak üzere oynadığı 18 resmi maçta 53 gol atarken, 16 ayrı futbolcu gol sevinci yaşadı. Belçikalı golcü Batshuayi 4 gol atarken, tüm gollerini Avrupa Kupası maçlarında kaydetti. Boşnak yıldız Dzeko ve Szymanski ise 9 gol katkısıyla bu alanda zirvede yer alıyor. Bu iki ismi 8 golle İrfan Can Kahveci ve 6 gollü Dusan Tadic izliyor.




Fenerbahçe'de gollerin dağılımı

Szymanski: 9

Dzeko: 9

İrfan Can Kahveci: 8

Tadic: 6

King: 4

Batshuayi 4

Osayi: 2

Zajc: 2

Ferdi: 1

Becao: 1

Djiku 1

Oostervvolde: 1

Serdar Aziz: 1

Crespo: 1

İsmail Yüksek: 1

Kent: 1



Avrupa'da 3.8 gol ortalaması

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da da gol yollarında çok iyi bir performans sergiliyor. Avrupa'da iç sahada 5 maça çıkan ve söz konusu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandıran teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri 3.8 gol ortalamaya sahip oldu.








#Fenerbahçe
#Süper Lig
#Koferans Ligi
#İsmail Kartal
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