Fenerbahçe Bayern Münih'ten fark yedi

Almanya'nın Bayern Münih Kulübünün ev sahipliğinde Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nın ilk gününde Bayern Münih ve Fenerbahçe takımları karşı karşıya geldi.

Avrupa’nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup start aldı.

Allianz Arena’da düzenlenen turnuvada açılış maçı TSİ 19.00’da Real Madrid ile Tottenham arasında oynandı. Mücadele 1-0 sonuçlanırken, Tottenham finale çıktı.

Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise TSİ 21.30’da Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.

Organizasyonda final karşılaşması yarın TSİ 21.30’da Tottenham ile Bayern Münih arasında, 3’üncülük maçı ise TSİ 18.30’da Real Madrid ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

21'inci dakikada soldan gelişen atakta Lewandowski’nin pasında kale önünde topla buluşan Sanchez, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:1-0.

28’inci dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Coman’ın pasıyla buluşan Goretzka net bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

30’uncu dakikada Dirar altıpan içinde ayağındaki topu Müller’e kaptırdı. Müler’in vuruşunda top ağlara gitti: 3-0.

40’ıncı dakikada Coman’ın çevirmeye çalıştığı top Fenerbahçe savunmasından sekti. Dönen topla bir daha buluşan Coman’ın vuruşunda top ağlarla buluştu:4-0.

44’üncü dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına Müller geçti. Müller’in vuruşuna kaleci Harun engel olamadı: 5-0.

58’inci dakikada Fenerbahçe savunmasından kurtulan Müller, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 6-0. Müller bu golle hat-trick yaptı.

64’üncü dakikada Bayern Münih’in hatasında topla buluşan Max Kruse’nin rakiplerini geçerek vuruşunda top ağlarla buluştu: 6-1.

Mücadele ev sahibi ekibin 6-1'lik üstünlüğü ile son buldu.