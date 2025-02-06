Turkish Airlines EuroLeague'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe Beko, evinde İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırladı.





Her iki takımın da etkili savunmayla başladığı ilk periyodun ilk sayısı 4'üncü dakikanın sonlarında Nigel Hayes'ten geldi. İlk periyot 16-16 beraberlikte tamamlandı.

2'nci periyoda McCollum'un sayılarıyla başlayan sarı-lacivertliler, yine McCollum'un nokta koyduğu ilk yarıyı 40-28 önde kapadı.





İkinci yarıya da savunma direncini koruyarak başlayan Fenerbahçe, bu çeyrekten de farkı koruyarak 58-47 önde ayrıldı.

Son periyodun başında Taveres ile içeriden sayılar üreten konuk ekibe dışarıdan Nigel Hayes'in dış şutlarıyla yanıt veren sarı-lacivertliler farkı 20 sayıya kadar çıkardı. Son dakikalarda da hata yapmayan Fenerbahçe Beko, maçtan da 78-67 galip ayrıldı.





Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe Beko bu sonuçla EuroLeague'de 17'nci galibiyetini alarak 2'nci sıradaki yerini korudu. Maçın en skorer ismi ise 20 sayı ile ev sahibi ekipten Nigel Hayes-Davis oldu.

Mourinho ve futbolcular maçı takip etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve sarı-laciverti futbolcular, EuroLeague'in 26'ncı haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçını yerinde takip etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelen Mourinho ve futbolcular, basketbol takımına destek oldu. Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, Portekizli teknik adamla fotoğraf çektirdi ve futbolculara tezahüratlarda bulundular.





FENERBAHÇE BEKO - REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

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