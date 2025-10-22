Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'ten ortak açıklama: 'Endişelerimiz var'

19:3022/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
AA
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
Euroleague'deki temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, İsrail takımlarının iç saha maçlarını kendi evlerinde oynayabileceği haberlere yönelik ortak bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüplerin Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası basketbol maçlarının 1 Aralık'tan itibaren Gazze'de ateşkesi ihlal eden İsrail'de oynanması önerisi üzerinde anlaşmaya varmasıyla ilgili açıklama yaptı.


Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesaplarından yapılan ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Ligi'nde İsrail takımlarının 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren iç saha maçlarını yeniden İsrail’de oynayabilmesine ilişkin haberler gündeme gelmiştir. 21 Ekim 2025 tarihinde Avrupa Ligi yönetimi tarafından gayri resmi olarak gerçekleştirilen toplantıda, İsrail takımlarının maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.


Toplantının ardından Avrupa Ligi tarafından paylaşılan basın bülteninde ve Avrupa Ligi CEO'su Paulius Motiejunas'ın basın kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda karar sürecinde tüm üyelerin ortak görüşle hareket ettiği belirtilmiş olsa da söz konusu toplantıda herhangi bir oylama yapılmamış, sadece konunun takibi kararı alınmıştır.


Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes Spor Kulübü konuya ilişkin olumsuz görüşlerini dile getirmiş ve olası kararın alınması halinde ortaya çıkacak tablo ile ilgili endişelerini açıklıkla dile getirmiştir. Konuya dair devletimizin ilgili kurumlarıyla ve Avrupa Ligi yönetimi ile görüşmelerimiz devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."




