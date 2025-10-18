Yeni Şafak
Anadolu Efes'e Georgios Papagiannis'ten kötü haber

12:3818/10/2025, Cumartesi
AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Anadolu Efes ile Esenler Erokspor takımları Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Georgios Papagiannis (9) ile Esenler Erokspor oyuncusu Metehan Akyel (41) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Anadolu Efes ile Esenler Erokspor takımları Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Georgios Papagiannis (9) ile Esenler Erokspor oyuncusu Metehan Akyel (41) mücadele etti.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında dün oynanan Panathinaikos AKTOR maçında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde bir pozisyonda sakatlık geçiren Georgios Papagiannis'in, kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyat edileceği ve yaklaşık 8 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.


Aynı maçın ilk periyodunda rakibiyle girdiği mücadelede sol omzunda zedelenme meydana gelen milli basketbolcu Ercan Osmani'nin ise tedavisine başlandığı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.


Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'a sahasında 95-81 mağlup olmuştu.

#Anadolu Efes
#Basketbol
#Georgios Papagiannis
