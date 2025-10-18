Anadolu Efes'e Georgios Papagiannis'ten kötü haber

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 1. haftasında Anadolu Efes ile Esenler Erokspor takımları Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaştı. Bir pozisyonda Anadolu Efes oyuncusu Georgios Papagiannis (9) ile Esenler Erokspor oyuncusu Metehan Akyel (41) mücadele etti.