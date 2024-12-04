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Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e konuk olacak

Haber Merkezi
09:464/12/2024, Wednesday
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yarın deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşacak. WiZink Center'da ​​​​​​​oynanacak müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde dün deplasmanda Baskonia'ya konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 88-76 mağlup ayrıldı. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmayı da kaybeden Fenerbahçe, çift maç haftasını en azından 1 galibiyetle kapatmak istiyor.


Sarı-lacivertliler, bu sezon organizasyonda yaptığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ile 2. sırada yer aldı.


Bu sezon istikrarsız bir grafik çizen Real Madrid ise evinde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 yenilgi aldı. Söz konusu mağlubiyeti Anadolu Efes'e karşı alan İspanya takımı, 5 karşılaşmada da rakiplerini üstünlük kurmayı başardı.


Real Madrid, ligde oynadığı 13 maçta ise 6 galibiyet alırken, 7 maçta da rakiplerine mağlup oldu ve averajla 12. sırada kendine yer buldu.



#Fenerbahçe Beko
#THY Avrupa Ligi
#Real Madrid

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