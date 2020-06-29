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​Fenerbahçe Beko'da Maurizio Gherardini ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Beko'da Maurizio Gherardini ile 2 yıllık sözleşme imzalandı

Fenerbahçe Beko'da Genel Menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maurizio Gherardini

Maurizio Gherardini

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımında 6 yıldır görev yapan İtalyan genel menajer Maurizio Gherardini'nin sözleşmesinin 2 yıl uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon planlamaları kapsamında, 2014 yılından bu yana genel menajerlik görevini üstlenen Maurizio Gherardini'yle, sözleşmesinin iki sezon daha uzatılması konusunda anlaşmaya varmıştır.

  • Fenerbahçe Beko'nun uzun süredir koruduğu istikrarın parke dışındaki mimarlarından olan ve 2017 yılında EuroLeague tarafından 'Yılın Yöneticisi' seçilen Maurizio Gherardini, yeni sezonda da büyük başarılar için yola çıkacak olan takımımızda genel menajerlik görevini üstlenmeye devam edecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüz ve Genel Menajerimiz Maurizio Gherardini için hayırlı olmasını diliyoruz."

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