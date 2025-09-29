Yeni Şafak
Fenerbahçe Beko'ya Zagars'tan kötü haber

Fenerbahçe Beko'ya Zagars'tan kötü haber

17:13 29/09/2025, Pazartesi
AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçeşehir Koleji oyuncusu Christian Massinburg (solda) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Arturs Zagars (sağda) mücadele etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bahçeşehir Koleji oyuncusu Christian Massinburg (solda) ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Arturs Zagars (sağda) mücadele etti.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı forması giyen Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars'ın sakatlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arturs Zagars'ın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 27 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ ile oynanan maçta kasık bölgesinden sakatlandığı kaydedildi.


Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 25 yaşındaki oyun kurucuda ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

