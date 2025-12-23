Yeni Şafak
CANLI || Fenerbahçe - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

15:1923/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında bu akşam saat 20.30’da Chobani Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Hakem Oğuzhan Çakır’ın yöneteceği maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Dev derbinin hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı
ATV
ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

