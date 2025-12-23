Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında bu akşam saat 20.30’da Chobani Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Hakem Oğuzhan Çakır’ın yöneteceği maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş canlı izleme ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Chobani Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Dev derbinin hakemi Oğuzhan Çakır olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ CANLI İZLE
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİKSTÜR
