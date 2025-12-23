Fas'ta düzenlenen 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın en dikkat çeken maçlarından biri bu akşam Nijerya ile Tanzanya arasında oynanacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak. Peki, Nijerya - Tanzanya maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.

1 /7 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) C Grubu ilk maçında Osimhen’li Nijerya Tanzanya ile karşılaşacak.



2 /7 Nijerya, turnuvanın favorilerinden biri. Geçen turnuvada finale yükselen Super Eagles, Dünya Kupası elemelerindeki hayal kırıklığını unutup dördüncü şampiyonluğunu hedefliyor.



3 /7 Takımın yıldızları Victor Osimhen (Galatasaray), Ademola Lookman ve Alex Iwobi gibi isimler sahada olacak. Ancak sakatlıklar nedeniyle Ola Aina ve Benjamin Fredrick kadroda yok. Kaptanlık görevini artık Wilfred Ndidi üstleniyor.



4 /7 Öte yandan Tanzanya, turnuvada üst üste ikinci kez yer alıyor ve tarihlerinde ilk galibiyetini arıyor. Taifa Stars, AFCON'da oynadığı 9 maçta henüz kazanamadı (6 mağlubiyet, 3 beraberlik). Son dönemde formsuzlar; son 7 maçta galibiyetleri yok ve son 4 karşılaşmayı kaybettiler.



5 /7 İki takım arasındaki tarihî rekabet tamamen Nijerya lehine: 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve Tanzanya'ya karşı hiç yenilgi yok.



6 /7 Nijerya - Tanzanya maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?



Nijerya - Tanzanya maçı bu akşam saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

