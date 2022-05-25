Fenerbahçe büyük umutlarla aldığı futbolcuyu bedavaya gönderdi

Fenerbahçe forması giyen ve Haziran ayında kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Berke Özer, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını açıkladı.

Genç oyuncu paylaştığı mesajda, "Sevgili ailem, Fenerbahçem’e belki saha içinden artık destek olamayacağım; ama kalbim ve ruhum ile tüm desteğim sürmeye devam edecek. Bu ayrılık asla bir veda değil" cümlelerine yer verdi.

Berke Özer'in Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük ile görüştüğü ve teknik direktör Volkan Demirel'in de genç kaleci için ısrarcı olduğu belirtildi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe, Berke Özer'i 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katarken genç kaleciden herhangi bir kazanç elde edemedi. Ali Koç döneminin en umut vadeden transferleri arasında yer alan Özer, sarı lacivertlilerde toplam 20 maça çıkmıştı.