Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

18:0317/04/2026, Cuma
Milan Skriniar ile Ali Sowe'un mücadelesi
Milan Skriniar ile Ali Sowe'un mücadelesi

Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.


Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi.


Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, yarın kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.


İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.



Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.


Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.


Sakatlığını atlatan İsmail Yüksek'in ise maç kadrosunda olması bekleniyor.


Derbi öncesi 7 isim ceza sınırında

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi, kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.


15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

