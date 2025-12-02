Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerin Edson Alvarez ile bulduğu gol inceleme sonrası iptal edilmişti. Federasyon pozisyonda gerçekleşen hakem konuşmalarını yayımladı.
Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçında hakem Yasin Kol, VAR incelemesi gerçekleştirmiş, sarı-lacivertlilerin Edson Alvarez ile bulduğu golü iptal etmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin 44. dakikada eşitliği sağladığı golün incelemesinde gerçekleşen hakem diyaloglarını yayımladı.
VAR Ali Şansalan: "Yasin duyuyor musun?"
Yasin Kol: "Söyle Ali"
VAR Ali Şansalan: "Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum."
Yasin Kol: "Ne dediğini anlamadım bir dakika."
VAR Ali Şansalan: "Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin."
Yasin Kol: "Tamam."
VAR Ali Şansalan: "Son akışını da göstereceğiz."
Yasin Kol: "Gördüm."
VAR Ali Şansalan: "Bir açıdan daha göstereceğim bekle."
Yasin Kol: "Göster."
VAR Ali Şansalan: "Yavaş, temas noktasında dur."
Yasin Kol: "Tamam Ali."
VAR Ali Şansalan: "Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et."
Yasin Kol: "Tamam."