Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçında hakem Yasin Kol, VAR incelemesi gerçekleştirmiş, sarı-lacivertlilerin Edson Alvarez ile bulduğu golü iptal etmişti.

İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iptal edilen golün VAR kayıdı;

VAR Ali Şansalan: "Yasin duyuyor musun?"

VAR Ali Şansalan: "Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum."

Yasin Kol: "Ne dediğini anlamadım bir dakika."

VAR Ali Şansalan: "Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin."

VAR Ali Şansalan: "Son akışını da göstereceğiz."

VAR Ali Şansalan: "Bir açıdan daha göstereceğim bekle."