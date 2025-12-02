Yeni Şafak
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR kayıtları açıklandı

2/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Hakem Yasin Kol'un inceleme sonrası golü iptal ettiği an.
Hakem Yasin Kol'un inceleme sonrası golü iptal ettiği an.

Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerin Edson Alvarez ile bulduğu gol inceleme sonrası iptal edilmişti. Federasyon pozisyonda gerçekleşen hakem konuşmalarını yayımladı.

Trendyol Süper Lig 14. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçında hakem Yasin Kol, VAR incelemesi gerçekleştirmiş, sarı-lacivertlilerin Edson Alvarez ile bulduğu golü iptal etmişti.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe'nin 44. dakikada eşitliği sağladığı golün incelemesinde gerçekleşen hakem diyaloglarını yayımladı.


İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde iptal edilen golün VAR kayıdı;

VAR Ali Şansalan: "Yasin duyuyor musun?"

Yasin Kol: "Söyle Ali"

VAR Ali Şansalan: "Golden önce hücum oyuncusunun elle oynamasından dolayı inceleme öneriyorum."

Yasin Kol: "Ne dediğini anlamadım bir dakika."

VAR Ali Şansalan: "Sana sahada inceleme öneriyorum Yasin."

Yasin Kol: "Tamam."

VAR Ali Şansalan: "Son akışını da göstereceğiz."

Yasin Kol: "Gördüm."

VAR Ali Şansalan: "Bir açıdan daha göstereceğim bekle."

Yasin Kol: "Göster."

VAR Ali Şansalan: "Yavaş, temas noktasında dur."

Yasin Kol: "Tamam Ali."

VAR Ali Şansalan: "Devam edeceğim APP'yi göstereceğim Yasin devam et, devam et."

Yasin Kol: "Tamam."



