Fenerbahçe derbisi sonrasında Galatasaray'dan flaş hamle: Harekete geçildi

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Galatasaray yönetimi, hakem kararlarından dolayı harekete geçti.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi.
Mücadele 90+5. dakikada Jhon Duran'ın atığı golle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Maçın hakemi Yasin Kol'un verdiği ve vermediği kararlar karşılaşmaya damga vurdu.
Derbinin ardından Galatasaray yönetimi de harekete geçti.
AA'nın haberine göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, saat 14.00’te TFF’ye gidecek.
Görüşmenin gündemi ise derbideki hakem yönetimi olacak.