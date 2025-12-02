Yeni Şafak
Fenerbahçe derbisi sonrasında Galatasaray'dan flaş hamle: Harekete geçildi

Haber Merkezi
13:042/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrasında Galatasaray yönetimi, hakem kararlarından dolayı harekete geçti.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Mücadele 90+5. dakikada Jhon Duran'ın atığı golle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçın hakemi Yasin Kol'un verdiği ve vermediği kararlar karşılaşmaya damga vurdu.

Derbinin ardından Galatasaray yönetimi de harekete geçti.

AA'nın haberine göre; Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, saat 14.00’te TFF’ye gidecek.

Görüşmenin gündemi ise derbideki hakem yönetimi olacak.

#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Yasin Kol
