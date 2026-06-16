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Fenerbahçe imzaların atıldığını açıkladı: Geri dönüyor

Fenerbahçe imzaların atıldığını açıkladı: Geri dönüyor

16:0116/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
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Fenerbahçe
Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerden dikkat çeken bir hamle geldi. Fenerbahçe, kulübün medya yapılanmasına ilişkin önemli bir adım atıldığını bu doğrultuda hazırlıkların süratle sürdüğünü açıkladı.

Fenerbahçe, kulübün medya yapılanmasına ilişkin önemli bir adım attı. Sarı-lacivertliler, daha önce farklı bir yapı altında faaliyet gösteren Radyo Fenerbahçe'nin yeniden kulüp bünyesine kazandırılması için gerekli sözleşmelerin imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan bilgilendirme şu şekilde;

"Kulübümüzün menfaati doğrultusunda, 97.0 frekansında yayın yapan Radyo Fenerbahçe’ye ilişkin önceki dönemde imzalanan sözleşmenin feshedilmesine ve radyomuzun tekrardan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bünyesinde faaliyet göstermesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda ilgili fesih sözleşmesi imzalanmış olup; Radyo Fenerbahçe’nin kısa süre içinde eski yayın merkezine taşınarak Fenerbahçe camiasına hizmet vermesi sağlanacaktır.

Fenerbahçe’nin sesi olan radyomuzun yeniden güçlü bir şekilde yayın hayatına dönmesi için hazırlıklar süratle sürdürülmektedir."




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