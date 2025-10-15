Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Karagümrük hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Karagümrük hazırlıklarına devam etti

17:0415/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarının sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Mısırlı.com Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanının salonda core çalışmalarıyla başladığı belirtildi.


Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden idmanın dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdiği aktarıldı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.






#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig
#Fatih Karagümrük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2026 ocak ayında ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklisi zam tablosu netleşiyor